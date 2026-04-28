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Dieci giorni fa la vittoria in Copa del Rey, oggi i complimenti della Fiorentina al tecnico Matarazzo

Dieci giorni fa la vittoria in Copa del Rey, oggi i complimenti della Fiorentina al tecnico MatarazzoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Simone Bernabei
Oggi alle 15:45Serie A
Simone Bernabei

Lo scorso 18 aprile la Real Sociedad ha vinto la Copa del Rey nella finale contro l'Atletico Madrid. La squadra basca è guidata da Pellegrino Matarazzo, tecnico che si è laureato alla Columbia University di New York proprio come il compianto proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. Questa la nota della Fiorentina:

"Dalla laurea in matematica conseguita a New York e dai primi passi mossi da calciatore nel campus universitario, fino a diventare l’allenatore di una squadra outsider capace di conquistare un trofeo in Spagna. Questi i complimenti inviati a Pellegrino Matarazzo dal Presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso che, come suo padre, ha studiato alla Columbia University ed è orgoglioso che anche il percorso del tecnico sia iniziato lì, prima di guidare la Real Sociedad alla conquista della Copa del Rey.

Il traguardo è stato celebrato anche attraverso i canali social e i media ufficiali dell’università.

La Columbia disputa le proprie partite casalinghe al Rocco B. Commisso Soccer Stadium e sul sito ufficiale (link all’articolo completo qui) è stato sottolineato come Pellegrino Matarazzo, laureato in matematica nel 1999, abbia scritto la storia dello sport diventando il primo allenatore nato negli Stati Uniti a vincere un trofeo in uno dei cinque principali campionati europei.

“La vittoria di Pellegrino Matarazzo è un momento di orgoglio per la Columbia, per il calcio americano e per la comunità italo-americana,” ha dichiarato Giuseppe B. Commisso, Presidente di ACF Fiorentina e figlio del compianto Rocco B. Commisso. “Come figlio di immigrati italiani, il suo percorso riflette la forza della perseveranza, della disciplina e della fiducia nelle opportunità. Dalle aule della Columbia come laureato in matematica al campo da gioco come calciatore due volte inserito nell’All-Ivy League, fino al vertice del calcio europeo, il suo cammino è eccezionale e fonte di ispirazione, definito da una costante ricerca dell’eccellenza. Guidando la Real Sociedad alla conquista della Copa del Rey, diventando il primo allenatore americano a vincere un trofeo importante in uno dei cinque principali Paesi calcistici d’Europa, non solo ha fatto la storia, ma ha anche aperto la strada alle future generazioni. Il suo successo onora la sua famiglia, le sue radici e la sua alma mater, ed è un potente promemoria di ciò che è possibile quando il talento incontra la determinazione.”

Lo stesso Matarazzo ha inoltre sottolineato quanto gli anni formativi trascorsi alla Columbia abbiano inciso profondamente sul suo percorso: “Il mio periodo alla Columbia è stato incredibilmente formativo, dentro e fuori dal campo,” ha aggiunto Matarazzo. “Far parte del programma di calcio maschile mi ha spinto a crescere in un ambiente esigente e competitivo, conciliando allo stesso tempo studi accademici di altissimo livello".

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