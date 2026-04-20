Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove idee"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico della Real Sociedad Pellegrino Matarazzo ha parlato della possibilità di venire in Italia: "Niente. Non mi ha mai aperto le sue porte. Non sono pronti per me (ride ndr). Penso che per quanto riguarda gli allenatori la Serie A sia ancora molto chiusa. Si cercano giocatori e tecnici che conoscano quel calcio perché la Serie A si sente differente, o almeno questa è la mia impressione. E va bene così. Io sono felicissimo di come sta andando la mia carriera".

Riguardo al massimo campionato le cose non stanno andando benissimo: "Si, e forse ciò che serve è una spinta differente, l’apertura a nuove idee. C’è un pensiero generale legato al tatticismo che frena il percorso di apertura".