Rinforzo in difesa per il Rayo Vallecano: preso il giovane olandese Jozhua Vertrouwd
Jozhua Vertrouwd è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Il club spagnolo ha annunciato di aver ingaggiato il giovane difensore olandese, di seguito il comunicato ufficiale
"Il Rayo Vallecano e Jozhua Vertrouwd hanno raggiunto un accordo per l'ingresso del giocatore nella squadra.
Il difensore di quasi 21 anni, che può giocare come difensore centrale o terzino sinistro, si è formato nelle giovanili del Fortuna Wormerveer, AZ Alkmaar, HVV Hollandia e FC Volendam. Nel 2022 ha firmato con l'Utrecht e ha disputato un totale di 14 partite nella Eerste Divisie (la seconda divisione olandese) con la squadra riserve. Un anno dopo è passato in Spagna al Castellón, dove ha giocato 54 partite in Primera RFEF e Segunda División. Ora l'olandese firma con il Rayo per le prossime cinque stagioni.
Benvenuto, Vertrouwd!"
