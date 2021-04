Rinnovo Ramos-Real Madrid: il capitano accetterà una riduzione salariale solo con un biennale

Nuovo capitolo nella trattativa di rinnovo del contratto fra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il capitano dei Blancos, in scadenza, da mesi sta cercando un accordo con Florentino Perez ma al momento la fumata bianca non sembra essere né vicina né scontata. Secondo ABC, però, qualcosa si è mosso nelle ultime ore: in particolare lo stesso Ramos avrebbe accettato l'ipotesi di un taglio dello stipendio, a patto che il Real metta sul tavolo un biennale. La società al momento non sembra convinta, visto che la filosofia in tal senso è chiara e parla di rinnovi annuali per giocatori ultretrentenni come Ramos. La svolta, in un senso o nell'altro, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo un confronto diretto fra il giocatore e il presidente Perez.