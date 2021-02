Rivedi Ancelotti dopo la sconfitta col City: "Dopo il secondo gol impossibile tornare in gara"

Terza sconfitta interna consecutiva per l'Everton di Carlo Ancelotti, che ieri si è arreso per 3-1 all'inarrestabile Manchester City di Pep Guardiola. A fine partita, il tecnico italiano ha commentato: "È stata una partita molo difficile. Abbiamo controllato bene per un'ora, difendendoci ovviamente. Dopo il secondo gol è stato impossibile tornare in partita. Non abbiamo rimpianti, ci sta perdere con il Manchester City. È sulla strada giusta per vincere il titolo".