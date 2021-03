Rivedi Pochettino: "Vittoria col Lille dedicata a Di Maria, Marquinhos e le loro famiglie"

Mauricio Pochettino ha dedicato la vittoria di ieri negli ottavi di Coppa di Francia ad Angel di Maria e Marquinhos: "Sono felice dello spirito mostrato dai miei giocatori, è tutto merito loro. Specialmente dopo giornate così difficili e non parlo solo della sconfitta contro il Nantes ma anche di fatti extra-calcistici. Sono stati giorni difficili non solo per i giocatori ma anche per le loro famiglie, alle quali mandiamo un grande abbraccio. Il nostro pensiero va a loro, a Di Maria e a Marquinhos, che hanno bisogno del nostro appoggio in un momento così difficile", ha detto il tecnico dopo il 3-0 rifilato al Lille.