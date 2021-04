Robben punta al rientro. Salterà il derby con l'Heerenveen, ma può tornare contro il PSV

Arjen Robben non si arrende. Nonostante sia fermo da metà ottobre (infortunio contro l'Utrecht), il fuoriclasse olandese ha ancora voglia di scendere in campo per aiutare il Groningen. Il tecnico Danny Buijs ha escluso una sua presenza domenica nel derby contro l'Heerenveen, ma l'ex Bayern è sulla via della guarigione e si sta allenando in gruppo. Come riporta espn.nl, potrebbe tornare nella sfida contro una delle sue ex squadre, il PSV, che si giocherà tra 2 settimane.