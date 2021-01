Schwarzer: "Rudiger non è abbastanza forte per il Chelsea. E perché Tomori è fuori?"

Mark Schwarzer 'picchia' duro contro le scelte del Chelsea e del suo allenatore Franck Lampard. L'ex portiere dei blues, nel corso di una intervista a 'Goal', ha espresso tutte le sue perplessità sul reparto arretrato della squadra londinese: "Rudiger non credo sia abbastanza bravo per giocare nel Chelsea. Sono molto sorpreso del fatto che sia tornato in squadra perché non credo sia un grande difensore".

Al contrario, per Schwarzer è inspiegabile l'esclusione dal progetto tecnico di Tomori, giocatore a un passo dal trasferimento in prestito al Milan: "E' completamente fuori dai giochi e non ne capisco il motivo, sono sorpreso".