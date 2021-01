Scozia, doppio Kiltie lancia il Kilmarnock. Solo un pareggio tra St. Mirren e Motherwell

Nella giornata di oggi si sono giocate due gare valide per la Scottish Premiership, massimo campionato di calcio scozzese. Il Kilmarnock ha battuto per 2-0 l’Hamilton grazie alla doppietta di Kiltie (un gol per tempo). Nell’altra gara, solo 1-1 tra St. Mirren e Motherwell: ospiti avanti con Cole, poi a dieci minuti dalla fine pareggio di McGrath su calcio di rigore. Di seguito la classifica aggiornata:

Rangers 62

Celtic 43***

Aberdeen 39**

Hibernian 36

Livingston 27

Kilmarnock 24

St. Mirren 23**

St. Johnstone 19

Motherwell 18*

Hamilton 18

Ross County 17

* = Una partita in meno

** = Due partite in meno

*** = Tre partite in meno