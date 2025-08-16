Ufficiale
Benes lascia la Germania dopo 9 stagioni. Lo slovacco vola in Turchia
TUTTO mercato WEB
L'Union Berlino saluta Laszlo Benes. Il centrocampista slovacco, 27 anni, ha firmato per i turchi del Kayserispor. Trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto.
Nativo di Dunajska Streda, Benes ha speso buona parte della sua carriera in Germania, vestendo nelle ultime 9 stagioni le maglie di Amburgo, Kiel, Borussia Mönchengladbach, Augsburg e Union Berlino. Nell'ultima stagione nella capitale tedesca ha raccolto 25 presenze, segnando 2 reti.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
Le più lette
3 Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile