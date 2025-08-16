Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Benes lascia la Germania dopo 9 stagioni. Lo slovacco vola in Turchia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:26Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

L'Union Berlino saluta Laszlo Benes. Il centrocampista slovacco, 27 anni, ha firmato per i turchi del Kayserispor. Trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Nativo di Dunajska Streda, Benes ha speso buona parte della sua carriera in Germania, vestendo nelle ultime 9 stagioni le maglie di Amburgo, Kiel, Borussia Mönchengladbach, Augsburg e Union Berlino. Nell'ultima stagione nella capitale tedesca ha raccolto 25 presenze, segnando 2 reti.

