Milan, Athekame: "Entusiasta di lavorare con Allegri. Sono giovane e imparerò molto"

Ai microfoni di Milan TV ha parlato quest’oggi l’ultimo acquisto Zachary Athekame. Queste le sue parole, iniziando dal suo momento di forma: "Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l'ora di giocare".

Sul suo passato in rossonero con il Neuchatel.

"Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori".

Sull’essere uno dei più giovani della squadra.

"Sì è vero, credo di poter migliorare imparando molto dai miei compagni di squadra, perché qui c'è molta esperienza. Sono contento di aver avuto questa opportunità".

Sul connazionale Jashari.

"Sì, conosco Ardon dall'U21 della Svizzera. Ho già parlato con lui, non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo a Milanello".

Sull’adattamento al calcio italiano

“Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi. Quello italiano e quello svizzero sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni".

Sulla miglior zona di campo.

"Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2".

Su Allegri.

“Ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entuasista e non vedo l'ora di iniziare".

Su cosa si aspetta.

"Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione".

Sui miglioramenti.

"Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c'è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore".