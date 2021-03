Sergio Oliveira ancora a segno dopo la doppietta dello Stadium: il Porto vince 2-0 al Do Dragao

vedi letture

Ritrova il sorriso anche in campionato il Porto, che dopo aver eliminato la Juventus in Champions League supera in casa il Pacos Ferreira e si riporta a meno dieci dalla capolista Sporting Lisbona. Successo che si concretizza nell'arco di due minuti: apre le danze al settantasettesimo l'ex Real Pepe, seguito a ruota da Sérgio Oliveira, eroe per una notte martedì allo Stadium.