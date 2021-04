Sheffield United-Arsenal 0-3, le pagelle: Lacazette leader, Partey e Pepe ispirati

vedi letture

Sheffield United-Arsenal 0-3

Marcatori: 33' Lacazette, 72' Martinelli, 85' Lacazette

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 5,5 - Ha una piccola responsabilità sul raddoppio di Martinelli per una respinta corta su cui forse avrebbe potuto fare meglio.

Ampadu 5,5 - Cerca di contenere come può un ispirato Martinelli ma il compito è tutt'altro che facile.

Egan 5,5 - L'Arsenal avanza centralmente con troppa facilità. Nel complesso la difesa dello Sheffield evidenzia una certa macchinosità che al cospetto dei veloci avversari è penalizzante.

Stevens 5,5 - Qualche chiusura utile sulle iniziative dei Gunners, ma spesso va in affanno.

Baldock 5 - Martinelli è un brutto cliente e i marcatori dello Sheffield sono sempre costretti a rincorrerlo. Non ha lo stesso passo del brasiliano.

Fleck 5 - Piuttosto in ombra contro un avversario che palleggia molto a centrocampo. Manca la prontezza per interrompere le trame dell'Arsenal.

Lundstram 6 - Agisce spesso basso davanti alla difesa per cercare di costruire la manovra ma il suo apporto finisce per essere fondamentale soprattutto per puntellare il reparto difensivo.

Norwood 5 - Non si vede quasi mai, fatica a trovare il bandolo del gioco e raramente crea suggerimenti utili per i compagni.

Osborn 6 - Cerca di dare imprevedibilità alla manovra dello Sheffield ma le occasioni sono poche. Nella ripresa si perde un po'.

Burke 6 - Fa valere il fisico non solo quando si tratta di avanzare di prepotenza ma anche in copertura a supporto dei compagni. Le sue accelerazioni però mancano di finalizzazione. Dal 20' s.t.: Brewster 5 - Non riesce ad incidere.

McGoldrick 6 - Qualche guizzo nel contesto di una gara poco offensiva da parte dello Sheffield. Sono comunque sue le palle-gol più rilevanti prodotte dai Blades. Dal 20' s.t.: McBurnie n.g. - Non fa in tempo ad entrare in partita che Mari lo costringe ad uscire dopo un contrasto piuttosto duro. Dal 38' s.t.: Mousset n.g. - Una conclusione fuori dallo specchio e poco altro nei minuti in cui è in campo.

ARSENAL

Leno 6 - Poco lavoro per il portiere dell'Arsenal che si fa comunque trovare pronto quando serve.

Chambers 6,5 - Agisce con molta libertà alternandosi tra quarto in difesa ed esterno più avanzato. Dà un contributo importante in fase di spinta soprattutto nel primo tempo.

Holding 6 - Presidia il centro della difesa dell'Arsenal concedendo pochissimi spazi agli avversari.

Marí 6 - Si incarica di far ripartire l'azione dalle retrovie amministrando sempre il pallone con attenzione. Nel finale rischia qualcosa con alcuni falli un po' bruschi.

Xhaka 6,5 - Presidia il settore sinistro della retroguardia dei Gunners e lo fa con grande precisione difensiva.

Partey 7 - Sempre molto presente nelle trame offensive dell'Arsenal, serve a Lacazette l'ottimo assist per il 3-0 ed entra anche nel merito del primo gol. Onnipresente.

Ceballos 6,5 - Il colpo di tacco per Lacazette è una delizia, nel contesto di una gara giocata con intensità.

Pépé 6,5 - Molto propositivo e sempre pronto a servire i compagni con suggerimenti ben confezionati, l'assist in Europa League gli dà fiducia e lo dimostra con una prestazione generosa.

Saka 6 - Parte forte e nella prima frazione è uno degli elementi migliori tra le fila dei Gunners. Nella ripresa cala un po' i ritmi prima di essere costretto a lasciare il campo per un sospetto infortunio muscolare. Dal 25' s.t.: Willian 5,5 - Non lascia il segno, limitandosi al compitino.

Martinelli 7 - Lotta e corre coprendo molte zone del campo. Intuisce le difficoltà della difesa dello Sheffield e cerca di sfruttarle al massimo, riuscendo anche a realizzare il momentaneo 2-0 grazie alla respinta corta di Ramsdale. Dal 40' s.t.: Elneny n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Lacazette 7,5 - Grande generosità nella prestazione dell'attaccante francese che agisce non solo come terminale offensivo ma anche più arretrato quando si tratta di recuperare palloni a centrocampo. Si carica sulle spalle un Arsenal amareggiato dal pareggio in Europa League e lo porta ad una vittoria utilissima per la classifica e per il morale. Dal 44' s.t.: Nketiah n.g.