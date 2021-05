Sheffield United, Heckingbottom: "Nel secondo tempo la gara ci è sfuggita di mano"

Paul Heckingbottom, tecnico dello Sheffield United, ha commentato ai microfoni della BBC la pesante sconfitta per 4-0 rimediata in trasferta contro il Tottenham: "Siamo stati puniti in contropiede in occasione del secondo gol subito. Le reti realizzate nella ripresa dagli Spurs sono nate da situazioni dove abbiamo perso dei brutti palloni. Abbiamo fatto dei cambi all'intervallo, era necessario un cambio di atteggiamento. Non è una prestazione che vorremmo vedere. Non vedo l'ora che rientrino i tifosi perché in uno stadio come questo è il clima è assolutamente morto. Nel secondo tempo abbiamo cercato di creare la nostra atmosfera, ma la partita ci è sfuggita di mano".