Sheffield Utd, Heckingbottom: "Continueremo a lottare fino alla fine della stagione"

La sconfitta interna contro l'Arsenal segna in modo ancor più definitivo il futuro dello Sheffield United, non ancora condannato dalla matematica ma avviato ormai alla retrocessione in Championship. Al termine della gara del Bramall Lane il tecnico Paul Heckingbottom ha parlato a BBC Sport delle prospettive della squadra:

"Nel primo tempo non avevamo il controllo in fase di non possesso, quindi abbiamo dovuto apportare modifiche. Continueremo a lottare e impegnarci per poter ottenere più punti possibili prima della fine della stagione.

Abbiamo un gruppo assortito, con alcuni ragazzi giovani che sono ad inizio carriera e alcuni giocatori più maturi che hanno intrapreso con questo club un percorso che dura da cinque anni. Dovremo imparare dai momenti difficili e tornare più forti".