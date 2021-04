Siviglia, Lopetegui: "Grande soddisfazione, serviva una prova così per battere l'Atletico"

vedi letture

Le parole di Lopetegui dopo Siviglia-Atletico Madrid 1-0.

Il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo il successo per 1-0 contro l'Atletico Madrid: "C'è grande soddisfazione, perché i giocatori hanno fatto un'ottima gara contro la prima in classifica e hanno meritato la vittoria. Non è sempre facile cogliere un risultato pieno, anche quando lo meriti. La squadra ha mostrato carattere e personalità, non buttandosi giù dopo l'errore dal dischetto. Serviva una prova di altissimo livello, perché per battere l'Atletico bisogna fare tutto per bene. Credo che la squadra abbia risposto in questo senso, salvando anche un'occasione pericolosa nel finale. Fino ad ora è stato fatto un ottimo lavoro: mancano molte partite e non guardiamo a quello che abbiamo fatto, ma a quello che ci resta. Il Celta è una delle squadre che gioca meglio a calcio della categoria e dobbiamo recuperare bene per prepararci a questa partita in settimana”.