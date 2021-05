Sol Bamba è guarito dal cancro: "Notizia commovente, io e la mia famiglia al settimo cielo"

Sol Bamba è ufficialmente cancer free. È lo stesso difensore ad annunciarlo sui propri canali social; a Bamba era stato diagnosticato un cancro del sistema linfatico a dicembre e ha affrontato diversi cicli di chemioterapia. Trentacinque anni, perno del Cardiff dal 2016, Bamba è cresciuto nel settore giovanile del PSG e ha vestito la maglia della Costa d'Avorio per 46 volte, partecipando alla Coppa del Mondo 2014 e diventando vice-campione d'Africa nel 2012. Ha giocato anche con Leicester e Trabzonspor ed è stato una meteora del calcio italiano: nella stagione 2014-15 ha vestito per una volta la maglia del Palermo, prima di trasferirsi a Leeds nel mercato di gennaio. Questo il suo messaggio: "Ciao a tutti, solo un breve messaggio per informarvi che ora sono libero dal cancro! Ovviamente è una notizia incredibilmente commovente per me e la mia famiglia, siamo al settimo cielo in questo momento. Voglio davvero ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato, anche solo con un messaggio o un commento".

Hey everyone, just a quick message to inform you that I'm now cancer free ! It is of course an incredibly heartwarming news for my family and I, we are over the moon right now. I really want to thank each and everyone that has been supporting me, wether it's been with a comment, pic.twitter.com/7weE6JzCTa

