Solskjaer:"Dopo lo svantaggio serviva una sveglia, al titolo per ora non ci pensiamo"

Il Manchester United non ha fallito nel recupero di Premier League contro il Fulham ritrovando così il primo posto che, tra ieri sera e questo pomeriggio, era stato occupato solo per qualche ora da Manchester City e Leicester. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer hanno battuto a domicilio un Fulham mai domo, grazie a un eurogol di Pogba:"Siamo partiti molto lenti, infatti dopo nemmeno sei minuti abbiamo concesso al Fulham il vantaggio- ha detto il manager nel post partita-. Dopo la rete subita abbiamo comunque reagito nella maniera corretta e giocato bene. Dovevamo svegliarci dopo lo svantaggio e siamo stati in grado di farlo, rimettendo la partita sui binari giusti sin da subito. E' chiaro che siamo primi e si parlerà senza dubbio del titolo fino alla fine, ma a noi non cambia niente: ci penseremo più avanti se saremo ancora in questa posizione di classifica. Noi dobbiamo pensare partita per partita senza preoccuparci troppo: è una stagione troppo strana per lasciarsi andare a dei pronostici".