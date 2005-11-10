La sorella di CR7: "Sono triste, il popolo portoghese ha dimenticato. Non so se tornerà"

Dopo essere rimasto in panchina nella vittoria per 2-1 della Portogallo contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale a seguito dei dissidi con il CT Jorge Jesus. Nonostante un comunicato di duemila parole con cui il capitano ha espresso il desiderio di rientrare, le parole della sorella Elma Aveiro delineano uno scenario incerto:

"La probabilità che non torni è maggiore di quella che torni. Penso che entrambi, Ronaldo e Jesus, stiano soffrendo. Io parlo a nome di mio fratello: credo che le cose siano arrivate a un punto morto e vedremo cosa succederà. È un caso estremamente complicato: quando si viene traditi, diventa difficile tornare a com'era prima. Mi sento triste perché il popolo portoghese, purtroppo, dimentica quanto è già stato fatto. Non trovo le parole, è durissimo vedere mio fratello in questa situazione: è tra le persone che meno meritano ciò che gli sta accadendo", sono le parole pubblicate oggi dal The Sun.

Mentre la Federazione ha confermato la sospensione automatica dopo l'abbandono del ritiro, Ronaldo resta teoricamente convocabile per le gare di novembre, pur avendo assistito da casa ai successi in Nations League contro Danimarca e Norvegia, lasciando ancora aperto l'interrogativo sul suo futuro in nazionale.