Si terranno tra poco i sorteggi dei quarti di finale della Nations League e dei playoff/playout. La composizione delle urne è stata stabilita sulla base della classifica al termine della fase a gironi, secondo quanto previsto dal regolamento della competizione.

Playoff promozione/retrocessione: le sfide in programma

Nei playoff tra Lega B e Lega C le squadre della categoria superiore saranno teste di serie e affronteranno una formazione proveniente dalla divisione inferiore. In prima fascia ci sono Israele, Romania, Georgia e Macedonia del Nord, mentre nella seconda fascia figurano Estonia, Bielorussia, Isole Faroe e Cipro.

Per i playoff Lega A-B, invece, le teste di serie saranno Danimarca, Croazia, Galles e Serbia. Dall'altra parte del sorteggio ci saranno Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Ungheria e Repubblica d'Irlanda.

Fase finale: Inghilterra, Portogallo, Francia e Germania tra le teste di serie

Nei quarti di finale le vincitrici dei gironi saranno teste di serie e affronteranno seconde classificate di gruppi diversi. Nella prima urna troviamo Inghilterra, Portogallo, Francia e Germania, mentre nella seconda sono presenti Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Norvegia. Le semifinali verranno invece sorteggiate successivamente - a marzo - tra le vincitrici dei quarti di finale.