Cristiano Ronaldo continua ad avvicinarsi alla storia. Il fuoriclasse portoghese ha segnato l'ennesimo gol con la maglia dell'Al Nassr, raggiungendo quota 986 reti ufficiali in carriera e portandosi a soli 14 centri dal traguardo dei 1000. Una cifra mai raggiunta da nessun altro calciatore nella storia del calcio moderno; la sua rete, però, non è bastata alla squadra di Ange Postecoglou, battuta 3-1 dall'Al Ahli nella nona giornata della Saudi Pro League.

Segna ancora, ma fallisce anche un rigore

La serata era iniziata nel migliore dei modi per Ronaldo. Al 14' del primo tempo, dopo un recupero palla di Samú Costa nella metà campo avversaria, il portoghese ha ricevuto il pallone e ha concluso di prima intenzione dentro l'area, firmando l'1-0. Per lui si è trattato dell'ottavo gol in nove partite di campionato nella stagione 2026/27. Poco dopo, però, è arrivata l'occasione sfumata per chiudere virtualmente la partita: l'Al Nassr ha conquistato un calcio di rigore, ma Ronaldo non è riuscito a trasformarlo, colpendo il palo e lasciando aperta la sfida. È il terzo penalty sbagliato sugli ultimi quattro calciati dall'ex di Real Madrid, Manchester United e Juventus.

La rimonta

La squadra di casa ha approfittato della chance e ha completato la rimonta grazie alle reti di Galeno, Toney e Ibáñez. Per l'Al Nassr è arrivata così una sconfitta pesante in chiave classifica, nonostante il gol numero 986 di Ronaldo, che mantiene un vantaggio importante nella classifica dei marcatori all-time: il suo principale inseguitore, Lionel Messi, è fermo a 937 reti con la maglia dell'Inter Miami. La corsa verso quota 1000 continua, ma il traguardo dovrà aspettare ancora.