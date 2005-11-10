L’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo continua a far discutere. Dopo l’annuncio della fine del suo percorso con la Seleção, arriva l’indiscrezione del The Athletic: potrebbe essere organizzata una gara celebrativa per rendere omaggio all’ex capitano e al suo straordinario contributo al calcio portoghese.

L’omaggio mancato contro la Danimarca

Secondo quanto riportato da alcune persone vicine al fuoriclasse, ci sarebbe ancora la volontà di realizzare un evento più formale con la presenza di Ronaldo. Il numero 7, infatti, non avrebbe gradito la celebrazione organizzata dalla Federazione portoghese prima della sfida contro la Danimarca in Nations League. A Braga, i giocatori della Nazionale sono scesi in campo indossando tutti la maglia numero 7, mentre al settimo minuto il pubblico ha dedicato un applauso al fuoriclasse portoghese. Un gesto che però non avrebbe soddisfatto CR7, peraltro assente all'evento.

Le parole della madre Dolores

Nei giorni successivi è intervenuta anche Dolores Aveiro, madre del giocatore, criticando la gestione dell’omaggio. "È rimasto triste, si è sentito poco rispettato. La celebrazione doveva essere fatta davanti a lui, non senza di lui", ha dichiarato. Secondo Dolores, Ronaldo meriterebbe un tributo speciale anche allo Sporting, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Prima della gara del Portogallo, infatti, il fuoriclasse aveva già ricevuto un riconoscimento all’Alvalade durante Sporting-Moreirense.