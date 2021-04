Southampton, Hasenhuttl dopo l’eliminazione: "Brutta partita, ma volevamo la finale"

Il Southampton è uscito sconfitto da Wembley e il Leicester City ha conquistato la finale di FA Cup grazie all’uomo di coppa: Kelechi Iheanacho. Ralph Hasenhuttl, tecnico dei Saints, dopo la sconfitta è parso molto deluso e nel post gara ha dichiarato: “Oggi abbiamo subito il primo gol in questa edizione di FA Cup. Difficile da accettare perché non siamo stati la squadra peggiore. Abbiamo cercato di pressarli già dai primi minuti. Ad essere onesti, abbiamo visto una partita di calcio non bellissima dal punto di vista estetico, con entrambe le squadre un po’ nervose.”. Ha poi concluso: “Abbiamo corso bene, volevamo arrivare in finale per dare ai nostri tifosi la possibilità di sognare. Alla fine però non siamo riusciti a tirare in porta nelle ultime occasioni che abbiamo avuto.”.