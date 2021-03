Southampton, Hasenhuttl: "Partita coraggiosa contro una delle squadre più forti"

Ralph Hasenhüttl, allenatore del Southampton, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa per 5-2 contro il Manchester City: "Nel primo tempo abbiamo disputato una partita coraggiosa, non sono affatto deluso per la prestazione dei miei ragazzi. C'è un motivo se i nostri avversari hanno vinto 21 partite consecutive, stasera abbiamo sfidato una delle squadre più forti del mondo e abbiamo dimostrato di potercela giocare a viso aperto. Sarei stato deluso se non avessimo messo in campo coraggio e determinazione, questa sfida la consideravo come una partita da cui ottenere un bonus ma le partite da vincere sono altre: ogni weekend è complicato, ma adesso arrivano le sfide da cui dovremmo portare a casa qualche punto per la salvezza. Proveremo ad andare avanti così, speriamo di farci trovare preparati nei prossimi impegni".