Southampton, Ings rifiuta il rinnovo quadriennale. Manchester City alla finestra

Danny Ings è sempre più vicino a dire addio al Southampton. Secondo quanto riferito da Skysports l'attaccante avrebbe infatti rifiutato il rinnovo quadriennale proposto dal club. Dietro la scelta del classe '92 potrebbe esserci la volontà del giocatore di salire di livello e approdare al Manchester City visti che Guardiola lo ha messo nella lista dei possibili rinforzi per l'attacco. I Saints potrebbero vedersi costretti infatti a cedere il giocatore in questa finestra di mercato per non perderlo a parametro zero fra una stagione.