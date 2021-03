Spagna U21, De La Fuente: "Siamo ancora primi, arbitro permissivo"

Le parole di De La Fuente dopo Spagna-Italia 0-0.

Il ct della Spagna Under 21 Luis De La Fuente ha commentato così lo 0-0 contro l'Italia. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Marca.com: "Una vittoria sarebbe stata migliore, ma il risultato ci permette di rimanere primi e di dipendere da noi stessi. Abbiamo giocato un'ottima partita, mi è piaciuto quasi tutto. Abbiamo trovato una riedizione di quello che abbiamo vissuto due anni fa. Alcune situazioni non dovrebbero esserci su un campo di calcio. Una squadra gioca duro e le viene permesso di farlo, rovinando il lavoro dell'altra. L'arbitro dovrebbe servire a far scorrere il match secondo canoni sportivi. Se una squadra è autorizzata a fare quello che vuole in termini di contrasti e aggressioni, è ingiusto nei confronti di chi prova a giocare a calcio e usa le armi concesse dal regolamento".