Stasera il Barça può scavalcare l'Atletico. Llorente non fa drammi: "Ci sono molti punti in palio"

L'Atletico Madrid ha dilapidato un vantaggio colossale sulle inseguitrici e stasera rischia di cedere la vetta della classifica al Barcellona, impegnato nel recupero contro il Granada. Marcos Llorente però non fa drammi e sottolinea che la corsa al titolo è ancora apertissima: "È stata una stagione complicata per tutti, non ci sono scuse. Sappiamo che dobbiamo guardare partita dopo partita e dare il massimo. Lo scontro diretto col Barcellona sarà una partita importante, ma non decisiva. Ci sono quattro squadre in lotta (anche Real e Siviglia, ndr) e ci sono molti punti in palio. Noi siamo fisicamente e mentalmente al top".