Tebas commenta il Barçagate: "LaLiga resta forte, anche se è un colpo per la reputazione"

Javier Tebas, presidente della Lega Calcio spagnola, ha parlato del terremoto che ieri ha colpito il Barcellona, dopo la notizia dell'arresto di Josep Maria Bartomeu: "Non riesco a fare una valutazione dei fatti. Non so quali siano i motivi che abbiano i Mossos ad arrestarlo. Non credo però che questo influenzerà la Liga. Il marchio LaLiga è molto forte, anche se questo non va bene per la nostra reputazione".

Mbappé e Halaand in Spagna: "È complicato. In Spagna si può comprare solo uno tra Mbappé e Haaland- Se le cifre sono quelle, i club aspetteranno: Mbappé ha un anno di contratto per esempio. Tutto il calcio europeo ha meno soldi e ci saranno meno transazioni. Solo i club statali, come il City o il PSG, possono fare follie. Lo capirei, per gli stratagemmi finanziari che utilizzano. I tedeschi non entrano in certi discorsi".

La possibile partenza di Messi: "Vorrei averlo sempre. Come vorrei che ci fossero Mourinho, Guardiola o Klopp. Siamo preparati per questa circostanza. Neymar e Cristiano sono già stati ceduti e siamo andiamo avanti. Mi dispiacerebbe se il Barça lo perdesse, ma per noi non sarebbe un dramma. Dico solo che una separazione non farebbe bene a Messi".