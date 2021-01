tmw Fenerbache, contatti avviati per il Mudo Vazquez

vedi letture

Sirene turche per Franco Vazquez. Il trequartista in scadenza di contratto con il Siviglia è un’idea del Fenerbache. Contatti avviati. Il club turco ci prova per il Mudo. E sullo sfondo il Trabzonspor e alcuni club italiani studiano le evoluzioni per una possibile trattativa. Si accende il mercato attorno a Vazquez, il Mudo pronto a tornare protagonista.