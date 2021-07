tmw Le tre big d'Inghilterra su Kane. Ma il Tottenham è convinto di tenerlo

Il Manchester United, il City e il Chelsea hanno messo nel mirino Harry Kane, centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese, simbolo di quest'estate sia per quel che concerne i trasferimenti sia per il suo ottimo rendimento alla fase finale dell'Europeo. Gli Spurs valutano il proprio attaccante quasi 200 milioni di euro, rispendendo al mittente le offerte di 115 milioni già recapitate.

IL TOTTENHAM NON MOLLA - Così, al netto delle parole di qualche giorno fa - dove era evidente come non escludesse una permanenza a Londra - anche la dirigenza è abbastanza convinta di mantenerlo in rosa, dichiarandolo praticamente incedibile. Solo un'eventuale azione di forza potrebbe cambiare le cose, altrimenti Kane dovrebbe rimanere a White Hart Lane.