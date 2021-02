tmw Stella Rossa, lavori in corso per il riscatto di Falcinelli

Lavori in corso alla Stella Rossa, che questa sera affronterà il Milan. E il futuro di Diego Falcinelli può essere ancora a Belgrado. La società infatti si muove per il riscatto dell’attaccante dal Bologna. Sensazioni positive, situazione in evoluzione che potrebbe avere un seguito nelle prossime settimane. Falcinelli e la Stella Rossa studiano le mosse per continuare insieme...