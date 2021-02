tmw Tottenham, 5 ko in 6 partite, Rosenthal: "Qualcuno non è così forte. Gestione Bale, mistero"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb Ronny Rosenthal, ex giocatore del Tottenham, ci parla del momento delicato degli Spurs, reduci da una sequenza di 5 sconfitte nelle ultime 6 partite.

Lei è stato tre anni al Tottenham, altra squadra che sta attraversando un momento complicato

"Credo che alcuni elementi non siano abbastanza forti per una squadra che deve provare a vincere il titolo. Penso a Lamela, che è a Londra da tanti anni ma non credo abbia le qualità necessarie. Niente da dire a livello tecnico, ma non ha la velocità per la Premier Leaguie. Anche Dier che gioca regolarmente non mi convince, così come Davies a sinistra. Nell'ultima partita è stato schierato terzino destro Tanganga, poi sostituito da Doherty. Tutto questo con un giocatore poliedrico e di qualità come Sissoko in panchina. Per me è inconcepibile".

Altro mistero è legato a Gareth Bale, sempre ignorato

"Cosa che non mi spiego. Certo, non sono al campo d'allenamento e non posso valutare il suo lavoro in settimana ma credo che un giocatore come lui abbia bisogno di essere impiegato con regolarità per rendere al meglio. Il fatto che sia sempre escluso mi sorprende".

Mourinho si era presentato con ben altri propositi: questo doveva essere un Tottenham che doveva puntare al titolo

"Credo che abbia la possibilità di risolvere i problemi, gli va dato tempo. Ma non c'è dubbio che questo Tottenham debba far meglio di ciò che finora ha mostrato".