Tottenham-Brentford 2-0, le pagelle: Son imprescindibile, Mbeumo mostra classe

vedi letture

Tottenham-Brentford 2-0

Marcatori: 12' Sissoko, 70' Son

TOTTENHAM

Lloris 6 - Pochi interventi di coefficiente alto, molta ordinaria amministrazione. Non si lascia cogliere impreparato.

Aurier 6,5 - E' molto presente sia nella fase difensiva sia quando si tratta di spingere sulla fascia. Solo una piccola sbavatura nei minuti iniziali che concede un contropiede, ma nel resto della gara è molto autorevole.

Sanchez 6 - Nelle prime battute del match sembra soffrire la velocità della manovra del Brentford. Progressivamente acquista fiducia e concede sempre meno agli avversari.

Dier 6,5 - Usa i piedi non solo per fermare gli avversari ma anche per far ripartire l'azione come regista arretrato, come si può apprezzare nell'azione del vantaggio di Sissoko.

Reguilón 6,5 - Pace fatta con Mourinho, che gli dà fiducia schierandolo titolare. Lo spagnolo risponde con una prestazione vivace e l'assist preciso che vale l'1-0. Dal 27' s.t.: Davies 6 - Entra nel finale per blindare il 2-0.

Hojbjerg 6 - Si divide la mediana con Sissoko occupandosi soprattutto di contenere le iniziative avversarie. Rimedia un calco dei tacchetti di Dasilva sulla tibia che vale il rosso per il centrocampista del Brentford. Dal 42' s.t.: Tanganga n.g.

Sissoko 7 - Sblocca la partita con una precisa incornata da posizione centrale e si rivela preziosissimo per la manovra del Tottenham. Spinge con costanza e svaria in diverse zone del campo.

Ndombele 6 - Qualche giocata importante, intervallata da momenti in cui non è molto coinvolto nel gioco degli Spurs. Luci ed ombre.

Moura 6 - Cerca di dare imprevedibilità al gioco del Tottenham ma non si esprime ai suoi migliori livelli. Dal 27' s.t.: Winks 6 - Si butta subito nella mischia e contribuisce alla tenuta nel finale.

Son 7 - La sua è una presenza non sempre appariscente ma costante ed imprescindibile per gli Spurs: corre, combatte, rifinisce e conclude. Si intende alla perfezione con i compagni e finalizza un micidiale contropiede sfruttando l'innata velocità. Dal 44' s.t.: Vinicius n.g.

Kane 6,5 - Si vede a tratti, specialmente nel primo tempo, eppure resta il punto di riferimento dell'attacco di Mourinho. Nel finale, quando i compagni allentano il pressing, sale in cattedra sfiorando due volte il gol.

BRENTFORD

Raya 6,5 - Compie alcune parate importanti dimostrando ottimi riflessi, non può nulla, però, sull'incornata di Sissoko e sul contropiede bruciante di Son.

Dalsgaard 5,5- Gli esterni del Tottenham sono tutt'altro che facili da affrontare, e Reguilón gli dà molto filo da torcere.

Pinnock 6 - Si dimentica di Sissoko in occasione del gol, cerca di rimediare con l'assist per Toney ma il VAR annulla. Prestazione generosa anche se macchiata da qualche errore.

Sorensen 5,5 - Son lo brucia in velocità in occasione del contropiede del definitivo 2-0. Non è la sua migliore serata.

Henry 6 - Qualche discesa interessante che catalizza la manovra del Brentford, ha il merito di non arrendersi fino ai minuti finali.

Dasilva 5 - Nella prima parte di gara è uno dei più vivaci, poi progressivamente si spegne, fino a commettere l'intervento piuttosto irruento su Hojbjerg che gli costa il rosso.

Janelt 5,5 - I duelli con i centrocampisti avversari sono una costante per tutta la gara. Non sempre riesce a contenere le iniziative degli Spurs e ricorre a qualche fallo evitabile. Dal 29' s.t.: Fosu n.g.- Frank lo manda in campo per tentare il tutto per tutto nel finale, ma ha pochi minuti per potersi esprimere.

Jensen 6 - Analogamente ai compagni in mediana, soffre la maggior qualità del centrocampo del Tottenham, ma cerca di dare il suo contributo supportando le iniziative offensive.

Mbeumo 6,5 - Si fa apprezzare per la qualità delle giocate, dimostrando il proprio talento anche al cospetto di avversari di livello e di categoria superiore. Tra i migliori nel Brentford. Dal 36' s.t.: Forss n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Toney 6,5 - Dura poco la gioia per il gol del pareggio, che gli viene annullato per un fuorigioco davvero millimetrico. Ha il merito di provarci senza mai gettare la spugna.

Canos 6- Cerca di aprire gli spazi per le iniziative offensive sfruttando la propria velocità, ma risulta a tratti un po' troppo fumoso. Dal 29' s.t.: Marcondes 6 - Entra bene in partita, nel finale prova anche ad impensierire Lloris con una conclusione su calcio piazzato dal limite dell'area.