Tottenham, Mason: "Gara eccellente, la squadra ha voglia di migliorare. Ora testa a mercoledì"

Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha commentato ai microfoni di BBC Sport la vittoria per 2-0 ottenuta in casa contro il Wolverhampton: "Siamo stati eccellenti, abbiamo creato molte occasioni e il punteggio è stato probabilmente un po' generoso per loro. Il portiere avversario ha fatto un paio di buone parate, abbiamo colpito tre pali e dominato la partita nel secondo tempo, quindi sono davvero contento. Ci vuole tempo per cambiare le cose, ma i giocatori sono predisposti a farlo e vogliono imparare e migliorare. Anche sul 2-0 abbiamo pressato e creato occasioni: questa è stata la cosa più gradita. Sono certo che alcuni degli attaccanti saranno delusi di non aver fatto un numero maggiore di gol. Era importante recuperare il feeling della vittoria: quando vinci ti senti bene e quando si perde, invece, fa male. Abbiamo ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro: stiamo facendo bene ma ci sono due grandi partite in arrivo, quindi dimentichiamoci di questa e pensiamo a mercoledì".