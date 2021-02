Tottenham, Mourinho e l'appello ai suoi giocatori: "Fatemi fare bella figura, dipendo da voi"

vedi letture

José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica col West Ham, ha voluto fare un appello al suo Tottenham all'insegna della continuità dopo il 4-1 di Europa League sul campo del Wolfsberger: "Le squadre speciali vincono tante partite. Noi allenatori siamo bravi o pessimi a seconda di come giocano i nostri giocatori, dipendiamo molto da loro... Gli unici veri responsabili delle nostre carriere sono quelli che giocano per noi. Spero quindi che in questo week-end i miei ragazzi giochino bene e mi facciano fare una bella figura", le dichiarazioni dell'allenatore degli Spurs.