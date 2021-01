Tottenham, Mourinho: "Gol del raddoppio provato in allenamento"

vedi letture

Un secco 3-0 per il Tottenham di Josè Mourinho che ha battuto il Leeds nel lunch match di Premier League, iniziando nel migliore dei modi il nuovo anno: "Abbiamo giocato senza dubbio una buona gara, non eccellente. ha detto lo Special One nel post partita-. I miei giocatori hanno capito bene come mettersi in campo e dove fare male al Leeds che concede qualcosa in fase difensiva, sono tre punti importantissimi. Avevamo studiato i movimenti difensivi del Leeds e due giorni fa ci siamo esercitati in campo per tagliare tra i due difensori avversari: quando Kane si è allargato sulla destra e Son ha tagliato sul primo palo ero convinto che potesse arrivare il gol perchè l'avevamo provato in settimana. Oggi la squadra è stata sempre in controllo, ha sempre avuto in mano il gioco: siamo un po' calati nella metà della seconda frazione e mi sono un po' arrabbiato, infatti ho inserito Sissoko e Moura".