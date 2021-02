Tottenham, Mourinho: "Solida prestazione, grande cuore dei miei ragazzi"

Il tecnico degli Spurs, José Mourinho, dopo la vittoria contro il West Brom, si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Non potevamo perdere quattro gare di fila, quindi è stata una grande partita per noi. Ho amato l'atteggiamento, l'impegno, lo stare insieme, la voglia di vincere. Penso che i ragazzi siano stati molto, molto bravi.”. Ha poi concluso: “A fine primo tempo dovevamo essere già in vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo sentito la pressione e, nel secondo tempo, siamo rientrati in campo per cercare di segnare e ci siamo riusciti. Poi, nell'ultima parte della partita, quando cercavano di crearci problemi, i miei ragazzi se la sono cavata bene. Direi una buona, solida prestazione, ma soprattutto un grande cuore da parte dei miei giocatori.”