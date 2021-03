Tottenham, nessun margine per la permanenza di Rose: ormai è un separato in casa

vedi letture

Non ci sono margini di permanenza al Tottenham per Danny Rose che andrà in scadenza a giugno dopo aver rifiutato tutte le destinazioni nel corso del mercato invernale. Il difensore lascerà gli Spurs a parametro zero, restando nel club da separato in casa fino al termine del contratto. A riportarlo è Football Insider.