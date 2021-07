Tottenham, rinforzi in difesa in arrivo: occhi su Vestergaard del Southampton

Rinforzi in vista per il Tottenham. La formazione londinese cerca elementi per sistemare la retroguardia per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mail, gli Spurs avrebbero puntato il mirino sul difensore della Danimarca e del Southampton Jannik Vestergaard.