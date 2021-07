Tottenham, via libera alla partenza di Alderweireld: la difesa sarà rivoluzionata con due acquisti

Toby Alderweireld è pronto a lasciare il Tottenham. A confermarlo è il portale Football London, secondo il quale gli Spurs avrebbero deciso di accogliere la richiesta del difensore belga di essere ceduto per tentare una nuova avventura. Cercato in passato anche dalla Roma, l'esperto centrale classe '89 sarà sostituito - si legge - da due nuovi giocatori per un vero e proprio restyling della retroguardia londinese.

Alderweireld è a Londra dal 2015.