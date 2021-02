Turchia, campionato pazzesco: il Besiktas vince in 10 ed è primo con Galatasaray e Fenerbahce

Successo sofferto per il Besiktas nell'ultimo turno di Super Lig: in 10 contro 11 per 70 minuti a seguito dell'espulsione di N'Sakala, è arrivato comunque il successo contro il Konyaspor a firma Rosier all'81'. Con questo successo la squadra di Sergen Yalcin resta al comando della classifica dopo 23 giornate, a pari punti con Galatasaray e Fenerbahçe, proprio in virtù del successo del "Gala" nel derby contro Ozil e compagni.