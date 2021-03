ufficiale Aaron Ramsey firma con l'Aston Villa. Ma è un omonimo del gallese della Juventus

vedi letture

Nessun errore, bensì un omonimo del trequartista gallese della Juventus. Quello dei villans è un centrocampista di 18 anni attualmente in forza nell'Under 23. Mark Harrison, direttore tecnico del club, ha dichiarato: "Siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista essendo con noi dalla squadra Under 9". Nazionale inglese Under 18, Ramsey si sta mettendo in mostra con la squadre riserve con la quale ha segnato 6 reti in 14 partite.