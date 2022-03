ufficiale Abdou Sissoko vola in Canada. L'ex Udinese firma con l'Atletico Ottawa

vedi letture

Abdoulwahid Sissoko vola in Canada. Il centrocampista franco-maliano, meteora nell'Udinese (disputò una sola partita, in Coppa Italia, nella stagione 2011-12), lascia il Kuwait SC e si trasferisce all'Atletico Ottawa, con cui ha firmato un contratto fino a novembre, con opzione per un altro anno.