A gennaio saranno 10 anni che Adam Smith, terzino 32enne solamente omonimo del celebre filosofo, gioca nel Bournemouth e nelle scorse ore il laterale difensivo classe 1991 ha certificato che l’avventura proseguirà ancora, firmando un nuovo contratto. Ufficiale il suo rinnovo con le Cherries di Premier League fino al 30 giugno 2025.

Another year of a club legend ❤️

Adam Smith will remain an #afcb player until 2025 ✍️ pic.twitter.com/KdzNv0sr68

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 1, 2023