ufficiale Agger inizia la carriera di allenatore. Partirà dalla seconda divisione danese

L'ex difensore del Liverpool, Daniel Agger diventa allenatore. e inizia il suo percorso nella sua Danimarca, all'HB Køge, squadra che milita in seconda divisione. "L'idea di tornare nel calcio in un nuovo ruolo è maturata negli ultimi anni. E il Køge è il posto perfetto per iniziare" ha dichiarato. 36 anni, Agger ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2016 al Brøndby, spendendo le sue ultime due stagioni nel club che lo aveva fatto esordire tra i professionisti. Il giocatore si è poi consacrato al Liverpool, vestendo la maglia dei reds in 296 occasioni, dal 2006 al 2014.