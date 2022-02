ufficiale Al-Rayyan, esonerato Blanc. Al suo posto Nicolas Cordova

Si esaurisce dopo poco più di un anno (aveva firmato il 19 dicembre 2020) l’esperienza di Laurent Blanc come allenatore dell’Al-Rayyan. A dare la notizia del suo esonero, dopo 48 partite alla sua guida, è proprio il club qatariota, al momento al 9° posto in campionato. “Thank you”, si legge ad accompagnare un’immagine di Blanc sui social. Al suo posto è stato nominato Nicolas Cordova, ex centrocampista cileno con un trascorso decennale in Italia tra varie squadre, a partire dal Perugia fino ad arrivare all'ultima tappa a Brescia (nel 2012), e fresco di esperienza come ct del Qatar U23.