ufficiale Amburgo, quasi compromessa la promozione. Salta Thioune, Hrubesch ad interim

Daniel Thioune non è più l'allenatore dell'Amburgo. La società anseatica ha quasi del tutto compromesso il ritorno in Bundesliga per il terzo anno consecutivo e si affiderà pertanto a una vecchia leggenda come Horst Hrubesch (70 anni) per traghettare la prima squadra fino al termine della stagione. Con tre partite ancora da giocare, l'Amburgo è attualmente terzo e virtualmente ai playoff contro la terzultima di Bundesliga. Tuttavia alle spalle vi è il Kiel, distanziato di sole due lunghezze e con ben 3 partite da recuperare. E anche il Fortuna Dusseldorf, attualmente quinto, potrebbe operare l'aggancio avendo giocato una gara in meno.