Da attaccante più costoso d'Inghilterra alla Championship a soli 33 anni, Andy Carroll ormai si accontenta di contratti a tempo. L'ex bomber di West Ham e Liverpool, dopo aver militato nel Reading nella prima parte di stagione, riparte dal West Bromwich Albion, club di seconda divisione con cui ha firmato un contratto a tempo, fino al 30 giugno 2022.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.

Welcome, Andy. 💪

— West Bromwich Albion (@WBA) January 28, 2022