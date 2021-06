ufficiale Arminia Bielefeld, arriva Janni Serra, partono i nazionali Edmundsson e Soukou

L'Arminia Bielefeld continua a costruire l'organico per la prossima stagione che sarà ancora in Bundesliga. Formalizzato l'arrivo di Janni Serra (23), attaccante che ha sfiorato la promozione con l'Holstein Kiel e che ora potrà misurarsi con la massima divisione del calcio tedesco. Accordo sino al 2025 per il giocatore di lontane origini italiane, a lungo colonna della nazionale under 21.

Sul fronte partenze si registrano due ulteriori addii. Il trequartista Jóan Símun Edmundsson (29), protagonista con la selezione delle Fær Øer, verrà lasciato libero dopo tre anni, così come Cebio Soukou (28), attaccante del Benin, già esordiente con la propria rappresentativa, il quale ha trovato un accordo con il SV Sandhausen.