ufficiale Arsenal, annunciato l'addio di Alexandre Lacazette. Lo aspetta il Lione

Adesso è ufficiale: alla scadenza del suo contratto, l'attaccante Alexandre Lacazette saluta l'Arsenal. Tramite un comunicato ufficiale sul sito ufficiale, i Gunners hanno infatti annunciato che il prossimo 30 giugno cesserà il suo accordo e non sarà rinnovato. Saluta la Premier League dopo 206 presenze e 71 gol, il messaggio via media dell'Arsenal è tanto semplice quanto efficace: "Grazie, Laca". Ora lo aspetta l'Olympique Lione, squadra in cui è esploso e che lo accoglierà per un ritorno in patria.